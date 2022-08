Fabio Rovazzi annuncia la fine della storia d’amore con Karen Kokeshi: le dichiarazioni (Di venerdì 5 agosto 2022) Fabio Rovazzi annuncia la fine della storia d’amore con Karen Kokeshi: ecco le dichiarazioni rilasciate dall’artista “Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata… ma in questo caso mi sembra corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un po’… e meritate una risposta. So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Purtroppo, a volte, le cose belle finiscono. Cinque mesi fa io e Karen ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del ‘male’; e ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo particolare. Semplicemente: a volte le storie ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 agosto 2022)lacon: ecco lerilasciate dall’artista “Come sapete non amo parlare pubblicamentemia vita privata… ma in questo caso mi sembra corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un po’… e meritate una risposta. So che vi siete affezionati allatra me e, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Purtroppo, a volte, le cose belle finiscono. Cinque mesi fa io eci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del ‘male’; e ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo particolare. Semplicemente: a volte le storie ...

361_magazine : - AlineMa31789058 : RT @spampstefaniabr: Stefania e Alberto juntos, esse é o tweet! ?? | Fabio Rovazzi via Instagram Stories (rovazzi). - maadlove4u : RT @yleniaindenial1: il multiverso è un concetto molto reale infatti abbiamo Fabio Rovazzi a cena con Stefania Spampinato e Alberto Frezza - kamxlx : RT @spampstefaniabr: Stefania e Alberto juntos, esse é o tweet! ?? | Fabio Rovazzi via Instagram Stories (rovazzi). - spampilovato : RT @ps19br: ?? O ENCONTRO DE CARINA DELUCA E RYAN TENNER Stefania Spampinato e Alberto Frezza via Fabio Rovazzi Instagram stories. #Statio… -