Fa sesso con la moglie e si frattura il pene. I medici: “Era viola e curvo come una melanzana”. Il caso sull’International Journal of Surgery Case Reports (Di venerdì 5 agosto 2022) Stava avendo un vigoroso rapporto sessuale con la moglie, quando un uomo indonesiano di 50 anni si è fratturato il pene. L’uomo in questione, ricoverato in ospedale, ha lamentato un gonfiore al membro e ha raccontato ai medici che, nel bel mezzo dell’atto, ha sentito il suo pene fare uno strano rumore. Immediatamente ha perso l’erezione e ha iniziato a sanguinare dall’uretra. come riporta il Daily Mail gli esperti hanno affermato che il protagonista di questa vicenda soffriva di un dolore “estremo” e non era in grado di urinare. I medici hanno inoltre fornito una descrizione di quel che si sono trovati davanti agli occhi: qualcosa di simile a una melanzana, di colore viola e con una curvatura simile a quella dell’ortaggio citato. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Stava avendo un vigoroso rapporto sessuale con la, quando un uomo indonesiano di 50 anni si èto il. L’uomo in questione, ricoverato in ospedale, ha lamentato un gonfiore al membro e ha raccontato aiche, nel bel mezzo dell’atto, ha sentito il suofare uno strano rumore. Immediatamente ha perso l’erezione e ha iniziato a sanguinare dall’uretra.riporta il Daily Mail gli esperti hanno affermato che il protagonista di questa vicenda soffriva di un dolore “estremo” e non era in grado di urinare. Ihanno inoltre fornito una descrizione di quel che si sono trovati davanti agli occhi: qualcosa di simile a una, di coloree con una curvatura simile a quella dell’ortaggio citato. A ...

