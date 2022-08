Exor lascia la borsa di Milano per Amsterdam. Piazza Affari l’ha sottostimata? (Di venerdì 5 agosto 2022) La galassia industriale-finanziaria legata alla famiglia Agnelli-Elkann questa settimana ha fatto un ulteriore passo verso l’allontanamento dall’Italia. Dopo aver portato le sedi legali e fiscali tra Londra e Amsterdam di molte società partecipate – tra le quali per esempio la Ferrari -, la scorsa settimana Exor, la holding presieduta da John Elkann che controlla tra Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 5 agosto 2022) La galassia industriale-finanziaria legata alla famiglia Agnelli-Elkann questa settimana ha fatto un ulteriore passo verso l’allontanamento dall’Italia. Dopo aver portato le sedi legali e fiscali tra Londra edi molte società partecipate – tra le quali per esempio la Ferrari -, la scorsa settimana, la holding presieduta da John Elkann che controlla tra Calcio e Finanza.

Agenzia_Ansa : Exor, holding della famiglia Agnelli, lascia la Borsa di Milano e trasferisce la quotazione delle azioni ordinarie… - Corriere : Exor, la cassaforte degli Agnelli-Elkann lascia la Borsa di Milano: trasloca ad Amsterdam - GianniCestra69 : RT @CalcioFinanza: Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann, lascia la borsa di Milano per sbarcare ad Amsterdam. Piazza Affari l’ha sot… - CalcioFinanza : Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann, lascia la borsa di Milano per sbarcare ad Amsterdam. Piazza Affari l’h… - notiziariofinan : Dopo Atlantia, e aspettando la As Roma ed Exor, anche Tod's lascia Piazza Affari Su Tod's, da anni, si rincorrevan… -