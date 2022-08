Ex Dormisch | approvato il piano regolatore

Leggi su udine20

(Di venerdì 5 agosto 2022) “Ieri il Consiglio Comunale di Udine ha adottato all’unanimità il nuovoper l’area ex. E per questo ringrazio tutti i consiglieri e tutte le consigliere” dice il Sindaco di Udine Pietro Fontanini. “Questo voto permetterà di incominciare i lavori a inizio autunno, per creare una nuova cittadella della formazione aperta a tutta la città. Purtroppo il voto unanime è stato accompagnato dalle solite polemiche messe in scena dall’opposizione con quello stile poco corretto e per niente elegante che li contraddistingue. Stile non degno dell’importanza di quello che ci accingevamo a fare. Ieri è stato infatti un momento storico per tutta la città di Udine e, in particolare, per l’area a nord ovest, che dopo più di vent’anni di abbandono e totale degrado potrà rinascere a una vita nuova e stimolante. In risposta ...