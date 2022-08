Everton – Chelsea | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 agosto 2022) Uno degli incontri più intriganti del weekend di apertura della campagna di Premier League 2022-23 si svolgerà sabato 6 agosto al Goodison Park, quando l’accoglierà ilnell’anticipo. La scorsa stagione i Toffees hanno chiuso al 16° posto, evitando per un soffio la retrocessione in Championship, mentre ilsi è piazzato al terzo posto, con cinque punti di vantaggio sull’Arsenal, quinto in classifica, nella lotta per i posti in Champions League. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreNella prossima stagione l’cercherà di migliorare quella che è stata una campagna 2021-22 estremamente ...