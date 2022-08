Evelina Sgarbi, rifiuta 100mila euro del “GF Vip” poi fa una richiesta assurda: il padre su tutte le furie (Di venerdì 5 agosto 2022) Vittorio Sgarbi ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera, del comportamento della figlia. Evelina Sgarbi ha fatto una cosa che secondo il padre è sbagliata: rifiutare un cachet da 100mila euro che le è stato offerto per partecipare al “GF Vip 7”. “Si è comportata da str…”, ha affermato il critico che ha raccontato poi la richiesta folle della ragazza. Vittorio Sgarbi sulla figlia Evelina: “Si è comportata da str…” Evelina ha rifiutato di partecipare al “Grande Fratello Vip” per evitare i pettegolezzi che ne sarebbero scaturiti, avrebbe ammesso. “Comunque mi chiamano soltanto perché sei mio padre”, aveva risposto a Vittorio. Da lì ha avuto inizio una pesante ... Leggi su tvzap (Di venerdì 5 agosto 2022) Vittorioha parlato in un’intervista al Corriere della Sera, del comportamento della figlia.ha fatto una cosa che secondo ilè sbagliata:re un cachet dache le è stato offerto per partecipare al “GF Vip 7”. “Si è comportata da str…”, ha affermato il critico che ha raccontato poi lafolle della ragazza. Vittoriosulla figlia: “Si è comportata da str…”hato di partecipare al “Grande Fratello Vip” per evitare i pettegolezzi che ne sarebbero scaturiti, avrebbe ammesso. “Comunque mi chiamano soltanto perché sei mio”, aveva risposto a Vittorio. Da lì ha avuto inizio una pesante ...

