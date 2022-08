Europeo Optimist, la penultima giornata si tinge di azzurro (Di venerdì 5 agosto 2022) penultima giornata quasi perfetta per i velisti azzurrini all’Europeo Optimist in Danimarca. Alla vigilia del gran finale in programma oggi, la giovane vela italiana si presenta al comando delle classifiche maschile e femminile, oltre che con una impressione di grande solidità come squadra. Europeo Optimist: piazzamenti di rilievo, oggi la finale Altre due prove con vento leggero, 6-7 nodi, e piazzamenti di grande rilievo. Tra i maschi, Artur Brighenti ha preso la testa della classifica con un 2-10 di giornata, e affronterà la volata di domani con 2 punti di vantaggio sul greco Iason Panagopoulos (DNC-2 di giornata). Ma è una classifica che parla tantissimo italiano: al 3° posto Gabriele Maria Viti (5-1), al 4° Andrea Tramontano (4-9). In top-ten anche ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 5 agosto 2022)quasi perfetta per i velisti azzurrini all’in Danimarca. Alla vigilia del gran finale in programma oggi, la giovane vela italiana si presenta al comando delle classifiche maschile e femminile, oltre che con una impressione di grande solidità come squadra.: piazzamenti di rilievo, oggi la finale Altre due prove con vento leggero, 6-7 nodi, e piazzamenti di grande rilievo. Tra i maschi, Artur Brighenti ha preso la testa della classifica con un 2-10 di, e affronterà la volata di domani con 2 punti di vantaggio sul greco Iason Panagopoulos (DNC-2 di). Ma è una classifica che parla tantissimo italiano: al 3° posto Gabriele Maria Viti (5-1), al 4° Andrea Tramontano (4-9). In top-ten anche ...

