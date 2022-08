Europei di Nuoto a Roma | la Pellegrini ‘madrina’ | e Rosolino | la Cagnotto e Magnini saranno gli ‘ambassador’

(Di venerdì 5 agosto 2022) Quando mancano ormai una manciata di giorni al via della 36ima edizione dei ‘Campionatidelle discipline acquatiche’ (adall’11 al 21 agosto), oggi attraverso una nota la Federha annunciato che “La campionessa di tutte le vasche, ancora oggi detentrice del record del mondo dei 200 stile libero stabilito ai Mondiali dinel 2009, torna nella sua piscina del cuore per la prima volta senza cuffia e occhialini, in veste di tifosa speciale“. Eccola dunque la bellissima ed iridata Federicache, stavolta seguirà le gare in veste di. Ma non solo, come informa ancora la nota, “Gli ambassadorMassimiliano, Taniae Filippo, campioni che come Federica ...

Come affermato dal direttore tecnico Bernd Berkhahn : ' Florian è tornato ad allenarsi ma non ha ancora ripreso tutte le forze. Continuiamo a concentrarci suglie poi decideremo in base alla situazione quali gare nuotare o se tornerà a casa. È difficile prevedere le conseguenze degli stimoli in allenamento bisogna fare molti aggiustamenti. Sono ...Nonostante il Covid preso 4 settimane fa, il campione olimpico Florian Wellbrock sarà presente agli Europei di Roma. Nessuna rinuncia anche se non sarà al top. "L'accordo è che continuiamo a concentra ...