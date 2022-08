Estrazioni Eurojackpot di Agosto 2022

CorriereCitta : #EuroJackpot oggi #5agosto 2022: ecco l'estrazione di stasera con i numeri vincenti - lottologia : Estrazione dell'EuroJackpot di Martedì, 02 Agosto 2022 #eurojackpot #lotterie #lotteria #estrazioni #estrazione… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto Estrazione EuroJackpot Italia martedì 2 agosto 2022 in diretta, ultima estrazione di oggi del… - CorriereCitta : #EuroJackpot oggi #2agosto 2022: ecco l'estrazione di stasera con i numeri vincenti - lottologia : Estrazione dell'EuroJackpot di Venerdì, 29 Luglio 2022 #eurojackpot #lotterie #lotteria #estrazioni #estrazione… -

...dei mancati 5+2 dellerecenti . Dunque, per partecipare alla caccia al 5+2 non dovete far altro che scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12........ È qui che si conoscono i numeri estratti prima di tutti. Poi successivamente viene diffusa la combinazione vincente in tutt'Europa. La pubblicazione dei numeri dell'estrazione...Trenta milioni. Tanti i soldi messi in palio oggi, venerdì 5 agosto , dal concorso continentale EuroJackpot . Appuntamento alle 20 con ...Eurojackpot oggi, la combinazione vincente e i due euronumeri relativi all'estrazione di venerdì 5 agosto: montepremi da 30 milioni.