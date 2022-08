Esapekka Lappi | ”Domani vedremo il vero Rovanperä”

(Di venerdì 5 agosto 2022) Determinato a lottare per il podio di questo Rally di Finlandia, già sa che potrebbe cedere il posto all’avanzata di Kallesta procedendo bene per il momento nel suo rally di casa. Miglior pilota Toyota della serata di questo primo giorno, il finlandese è addirittura l’unico pilota ad aver battuto Ott Tänak. Source

MonteSan89 : RT @Italiaracing: Esapekka Lappi ha ridotto il distacco su Ott Tanak leader del #RallyFinland, ottavo round del #WRC. Lotta aperta in casa… - Italiaracing : Esapekka Lappi ha ridotto il distacco su Ott Tanak leader del #RallyFinland, ottavo round del #WRC. Lotta aperta in… - MonteSan89 : RT @Italiaracing: Al termine della tornata mattutina a comandare il #RallyFinland, ottava prova del #WRC, è la Hyundai di Ott Tanak. L’esto… - Italiaracing : Al termine della tornata mattutina a comandare il #RallyFinland, ottava prova del #WRC, è la Hyundai di Ott Tanak.… -

... il suo diretto inseguitoreè riuscito a rosicchiare qualche secondo al pilota Hyundai rispetto ai 6,2 di ritardo di stamane. Nell'ultima PS di oggi, la decima, il finlandese di Toyota ...Rovanperä , autentico dominatore del campionato e capace di imporsi in cinque eventi su sette disputati nel 2022, svettando sulla neve in Svezia, su asfalto in Croazia e su diverse tipologie di ...Ott Tänak conduce il Rally Finlandia dopo il venerdì di gara. Una giornata molto positiva per l'estone della Hyundai, che ha dimostrato velocità (3 speciali ...Il finlandese vince tre stage consecutivi, ma ciò non basta ad ottenere la leadership al termine della seconda giornata, ancora occupata dall'estone ...