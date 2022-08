“Ero a casa con loro”. Crisi tra Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, l’amica vip: “Ho visto tutto” (Di venerdì 5 agosto 2022) La bomba su Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino era stata sganciata ieri; era bastato un post per scatenare le voci di una Crisi a poco più di due mesi dalle nozze. Parole, quelle di Carlotta, difficili da equivocare. “La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare. Io e lui stiamo insieme da dieci anni, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti”. E ancora: ““Il punto però è che ci sono veramente molte difficoltà nel nostro rapporto. Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio. Io sono molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) La bomba suera stata sganciata ieri; era bastato un post per scatenare le voci di unaa poco più di due mesi dalle nozze. Parole, quelle di, difficili da equivocare. “La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare. Io e lui stiamo insieme da dieci anni, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti”. E ancora: ““Il punto però è che ci sono veramente molte difficoltà nel nostro rapporto. Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio. Io sono molto ...

