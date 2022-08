Enzo Ferrari, Penélope Cruz a Reggio Emilia per le riprese: le foto dal set (Di venerdì 5 agosto 2022) Annunciato da tempo, il film su Enzo Ferrari con Penélope Cruz e Adam Driver è attualmente in lavorazione nella città di Reggio Emilia. Per la regia di Michael Mann, la pellicola ripercorrerà una parte molto significativa della Casa di Maranello: ecco le prime foto dal set. L’Italia torna ad ospitare le grandi produzioni hollywoodiane. Mentre Angelina Jolie ha scelto Roma, la Puglia e la Basilicata per le riprese del suo nuovo film da regista, Without Blood – basato sul bestseller Senza Sangue di Alessandro Baricco – un nuovo progetto è approdato nel nostro Paese, precisamente a Reggio Emilia. Si tratta del nuovo film di Michael Mann, incentrato sulla figura di Enzo Ferrari e ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 5 agosto 2022) Annunciato da tempo, il film sucone Adam Driver è attualmente in lavorazione nella città di. Per la regia di Michael Mann, la pellicola ripercorrerà una parte molto significativa della Casa di Maranello: ecco le primedal set. L’Italia torna ad ospitare le grandi produzioni hollywoodiane. Mentre Angelina Jolie ha scelto Roma, la Puglia e la Basilicata per ledel suo nuovo film da regista, Without Blood – basato sul bestseller Senza Sangue di Alessandro Baricco – un nuovo progetto è approdato nel nostro Paese, precisamente a. Si tratta del nuovo film di Michael Mann, incentrato sulla figura die ...

Agenzia_Ansa : Modena, Penelope Cruz sul set del film su Enzo Ferrari. L'attrice spagnola interpreta la moglie del costruttore ne… - CremoniniCesare : PadreMadre, Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Così lontano è stato solo per salvarmi. ?????? - sbonaccini : Partono le riprese del nuovo film su Enzo Ferrari ???? Si inizia a girare tra Modena e Reggio. Il regista Micheal M… - giuls_cre16 : RT @itsgiuliadip: cioè questo va in giro con una felpa con monza è più ferrarista di enzo ferrari ho finito vostro onore - cremildosquared : RT @adamdrivercentl: NEW Adam Driver on set as Enzo Ferrari, August 4, 2022 - Fiocchi -