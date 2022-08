Emergenza idrica: in Italia sempre meno acqua e sempre più privata (Di venerdì 5 agosto 2022) Nel 2011, con la volontà popolare di un Referendum, milioni di cittadini Italiani hanno votato in maggioranza assoluta per la gestione pubblica dell’acqua. Oggi, il DDL Concorrenza del Governo Draghi, cancella la volontà degli elettori e pone le basi per la privatizzazione dei servizi pubblici, tra i quali l’acqua. Qualche giorno fa, il Parlamento Italiano ha discusso l’art. 8 del DDL Concorrenza e mercato, che spinge i comuni alla svendita sul mercato di tutti i servizi pubblici come la privatizzazione dell’acqua, della gestione delle reti e degli impianti. Per la prima volta nella storia repubblicana, un disegno di legge per lo sviluppo della concorrenza prevede “l’apertura totale al mercato di tutti i servizi pubblici locali, senza alcuna distinzione. Interviene direttamente sul ruolo dei Comuni e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 agosto 2022) Nel 2011, con la volontà popolare di un Referendum, milioni di cittadinini hanno votato in maggioranza assoluta per la gestione pubblica dell’. Oggi, il DDL Concorrenza del Governo Draghi, cancella la volontà degli elettori e pone le basi per la privatizzazione dei servizi pubblici, tra i quali l’. Qualche giorno fa, il Parlamentono ha discusso l’art. 8 del DDL Concorrenza e mercato, che spinge i comuni alla svendita sul mercato di tutti i servizi pubblici come la privatizzazione dell’, della gestione delle reti e degli impianti. Per la prima volta nella storia repubblicana, un disegno di legge per lo sviluppo della concorrenza prevede “l’apertura totale al mercato di tutti i servizi pubblici locali, senza alcuna distinzione. Interviene direttamente sul ruolo dei Comuni e ...

scrocknroll : Curiosa questa consuetudine: nelle emergenze, scopriamo l’ovvio. Emergenza Covid->è importante lavarsi le mani Eme… - RovigoNews : #Emergenza idrica, maxi opera da 3 milioni in provincia di #Rovigo @zaiapresidente @RegioneVeneto - TgVerona : Emergenza idrica: la Regione Veneto approva piano da 4,8 milioni - lorepanci : RT @CredoAtutto: Il Sindaco di Firenze Nardella (PD) ha proclamato l’emergenza idrica senza emergenza idrica. Io credo in quello che dice,… - maurogab1 : RT @AleksL74: Il comune di #Firenze non è in emergenza idrica ma la regione dichiara l'emergenza idrica 'per non abbassare la guardia'.. L… -