Elezioni, via alle parlamentarie del M5S, incognita Alessandro Di Battista (Di venerdì 5 agosto 2022) Cominciano oggi le parlamentarie del Movimento 5 Stelle, cioè la selezione dei candidati alle Elezioni politiche 2022 dal basso. Sul blog del Movimento si legge che “l’invio delle proposte di autocandidatura sarà possibile falle ore 14 di venerdì 5 agosto alle ore 14 di lunedì 8 agosto. Via la regola della residenza nel collegio uninominale L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Cominciano oggi ledel Movimento 5 Stelle, cioè la selezione dei candidatipolitiche 2022 dal basso. Sul blog del Movimento si legge che “l’invio delle proposte di autocandidatura sarà possibile fore 14 di venerdì 5 agostoore 14 di lunedì 8 agosto. Via la regola della residenza nel collegio uninominale L'articolo proviene da Inews24.it.

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Salta incontro Verdi-Sinistra e Letta: “C’è disagio, serve riflessione”. Conte: “Pd? Ufficio… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Verdi e Sinistra dopo l’incontro con Letta: “Da Pd forte volontà di arrivare a una intesa. 4… - borghi_claudio : Ma che meraviglia... Elezioni, in Puglia è l'epidemiologo Lopalco il candidato di Speranza - petergomezblog : Elezioni, la diretta – L’aut aut di Calenda al Pd: “Per Sinistra e Verdi l’agenda Draghi non esiste? Non c’è spazio… - paoloigna1 : Confusione nel campo di quello che dovrebbe essere una coalizione ma non è. La Destra ringrazia e si prepara ad inc… -