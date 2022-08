Elezioni: staff Di Maio, 'virgolettati attribuiti al ministro sono fantasiosi' (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago (Adnkronos) - "Il retroscena de Il Giornale a firma Pasquale Napolitano pubblicato stamane è totalmente inventato. I fatti riportati sono fantasiosi, i virgolettati attribuiti al ministro sono privi di fondamento". E' quanto si legge in una nota dello staff di Luigi Di Maio. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago (Adnkronos) - "Il retroscena de Il Giornale a firma Pasquale Napolitano pubblicato stamane è totalmente inventato. I fatti riportati, ialprivi di fondamento". E' quanto si legge in una nota dellodi Luigi Di

maddavvvero : Mentre i nostri politici non fanno altro che straparlare in ottica elezioni, il nostro PdC #Draghi e il suo staff d… - Benny81361789 : @staff_M_Fedriga @M_Fedriga @rodolfoziberna Buongiorno.. Abbiamo concordato.. Io con migliaia di elettori e ex elet… - staff_M_Fedriga : Bellissima serata ieri a #MilanoMarittima! Un’occasione preziosa per ribadire come il buongoverno della #Lega sia l… - maurizio_staff : #ElezioniPolitiche2022, il toto nomi: #Dem rose provinciali e un rebus da sette post. Decine di nomi in ballo. Oltr… - maurizio_staff : Se il nuovo corso del #Pd di @RaffaeleLaRegin ha indicato gli immarcescibili Carlo Chiurazzi, @Vito_DeFilippo,… -