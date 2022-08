Elezioni: sindaci civici lanciano Agenda nazionale civica (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago (Adnkronos) - "Un'Agenda civica nazionale per riportare al centro della campagna elettorale i contenuti e non solo gli accordi sulle poltrone". A lanciarla, una rete di sindaci e amministratori locali, civici di area progressista, che da nord a sud del Paese nelle ultime ventiquattr'ore hanno raccolto oltre cento adesioni su un documento che contiene 15 proposte da sottoporre alla coalizione di centrosinistra. Tra i promotori Alessio Pascucci, consigliere della Città metropolitana Roma capitale, già sindaco di Cerveteri (Rm), e coordinatore di Italia in comune; Jacopo Massaro, già sindaco di Belluno e consigliere comunale; Riccardo Travaglini, sindaco Castelnuovo di Porto (Rm); Gianpaolo Nardi, sindaco Castel S. Pietro Romano (Rm); Piero Marteddu, già sindaco di Orotelli (Nu) e consigliere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago (Adnkronos) - "Un'per riportare al centro della campagna elettorale i contenuti e non solo gli accordi sulle poltrone". A lanciarla, una rete die amministratori locali,di area progressista, che da nord a sud del Paese nelle ultime ventiquattr'ore hanno raccolto oltre cento adesioni su un documento che contiene 15 proposte da sottoporre alla coalizione di centrosinistra. Tra i promotori Alessio Pascucci, consigliere della Città metropolitana Roma capitale, già sindaco di Cerveteri (Rm), e coordinatore di Italia in comune; Jacopo Massaro, già sindaco di Belluno e consigliere comunale; Riccardo Travaglini, sindaco Castelnuovo di Porto (Rm); Gianpaolo Nardi, sindaco Castel S. Pietro Romano (Rm); Piero Marteddu, già sindaco di Orotelli (Nu) e consigliere ...

