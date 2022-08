Elezioni: Ricci (Pd), 'stop polemiche, nessuno ha mai pensato ad accordo Calenda-Fratoianni' (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago (Adnkronos) - "Pragmatismo e stop polemiche. Stiamo facendo una coalizione elettorale a causa di un pessimo rosatellum. Accordi sono bilaterali tra #pd - #azione e #pd - #sinistra. @EnricoLetta lavora per rendere accordi compatibili ma nessuno ha mai pensato di fare accordo Calenda-Fratoianni". Lo scrive su Twitter il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago (Adnkronos) - "Pragmatismo e. Stiamo facendo una coalizione elettorale a causa di un pessimo rosatellum. Accordi sono bilaterali tra #pd - #azione e #pd - #sinistra. @EnricoLetta lavora per rendere accordi compatibili maha maidi fare". Lo scrive su Twitter il sindaco di Pesaro Matteo, del Pd.

