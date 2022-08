Elezioni, Renzi: “Italia Viva corre da sola, ci basta il 3%” (Di venerdì 5 agosto 2022) Mentre si delineano i campi avversi alle prossime Elezioni, l’ex premier Matteo Renzi decide le sorti di Italia Viva. La sua formazione politica correrà da sola contro tutti: Centrodestra, Centrosinistra, M5S. “Per le Elezioni? Caro Silvio, no grazie“. Così, parlando Rtl 102.5, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, si è rivolto al presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “Non partecipiamo al Centrodestra – ha aggiunto – perché c’è chi ha sempre votato contro Mario Draghi. Siamo stati e saremo dalla parte di Draghi. Ho ascoltato ieri Berlusconi, l’ho ascoltato con piacere. Lo ringrazio per avermi detto che sono intelligente“. “Ho grande rispetto per lui” ha proseguito Renzi. ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 5 agosto 2022) Mentre si delineano i campi avversi alle prossime, l’ex premier Matteodecide le sorti di. La sua formazione politicarà dacontro tutti: Centrodestra, Centrosinistra, M5S. “Per le? Caro Silvio, no grazie“. Così, parlando Rtl 102.5, il leader di, Matteo, si è rivolto al presidente di Forza, Silvio Berlusconi. “Non partecipiamo al Centrodestra – ha aggiunto – perché c’è chi ha sempre votato contro Mario Draghi. Siamo stati e saremo dalla parte di Draghi. Ho ascoltato ieri Berlusconi, l’ho ascoltato con piacere. Lo ringrazio per avermi detto che sono intelligente“. “Ho grande rispetto per lui” ha proseguito. ...

