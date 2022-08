Elezioni | Patuanelli | ' Alleanze dopo il voto? Non credo sia verosimile'

fattoquotidiano : Elezioni, Patuanelli: “Alla fine Fratoianni e Bonelli faranno accordo con il Pd. Accordi dopo il voto? Improbabile” - lettore1969 : RT @Virus1979C: #elezioni M5s, Patuanelli: “Se Si e Verdi vorranno unirsi bene. Noi non ci alleiamo con chi vuole il nucleare”. - aleLand03 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Patuanelli: “Alla fine Fratoianni e Bonelli faranno accordo con il Pd. Accordi dopo il voto? Improbabile” h… - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Patuanelli: “Alla fine Fratoianni e Bonelli faranno accordo con il Pd. Accordi dopo il voto? Improbabile” h… - luciavitaglian1 : RT @Virus1979C: #elezioni M5s, Patuanelli: “Se Si e Verdi vorranno unirsi bene. Noi non ci alleiamo con chi vuole il nucleare”. -

'Io ritengo invece - ha sottolineato- che debba essere fatta una chiarezza maggiore possibile ai cittadini quando vanno ad indicare quale è la forza politica che avrà il loro appoggio, ...... Stefano, a "24Mattino Estate" su Radio 24. Ore 10:20 - Berlusconi: almeno 1.000 euro ... Ore 08:00 - Sileri non si candiderà alle( Giuseppe Alberto Falci ) "Non sono un elevato, né ...Pronti i cavilli per far candidare Casalino e la Appendino. Il "regalino" per Patuanelli e Ricciardi Dalla trasparenza alle parlamentarie dei cavilli. Blindata la regola dei due mandati sembrava che i ...Nel pomeriggio il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà una conferenza stampa, dopo il Cdm. Dopo aver fatto saltare ieri l'incontro programmato con Letta, Bonelli e Fratoianni sono al lavoro su ...