Elezioni | Patuanelli | “Alla fine Fratoianni e Bonelli faranno accordo con il Pd Accordi dopo il voto? Improbabile”

"Io credo che Alla fine l'accordo Fratoianni e Bonelli lo faranno con il Partito democratico e non con noi". È quanto ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli in merito ad una possibile alleanza dei due leader di Sinistra ed Europa Verde con il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime Elezioni, intervistato da 'Radio 24'. Interpellato poi su un possibile riavvicinamento con il Pd dopo le Elezioni Patuanelli ha detto: "È uno scenario inverosimile perché abbiamo avuto un'esperienza multipla in questa legislatura di cosa significa governare con forze politiche che non la pensano allo stesso modo e non è stata di successo, né in termini elettorali per il Movimento né per il ...

