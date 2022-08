Elezioni: Europa Verde, 'unica alleanza per battere destra è fronte democratico con Pd' (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - “La Direzione Nazionale ritiene, come già deciso dal Consiglio Federale nazionale del 25 luglio, che l'unica alleanza che possa contrastare efficacemente la destra estrema in Italia sia quella, pur con tutte le differenze che sono note, di un fronte democratico a partire dal Pd". Questo il dispositivo approvato all'unanimità oggi dalla Direzione nazionale di Europa Verde-Verdi, che si è riunita questo pomeriggio. "Per questo motivo la Direzione nazionale ritiene non percorribile un'alleanza con il M5S esprimendo, nel contempo, rammarico per il non raggiungimento di un accordo tecnico più ampio che includesse anche il M5S. Riteniamo strategica l'alleanza con Sinistra Italiana con cui abbiamo dato vita ad un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - “La Direzione Nazionale ritiene, come già deciso dal Consiglio Federale nazionale del 25 luglio, che l'che possa contrastare efficacemente laestrema in Italia sia quella, pur con tutte le differenze che sono note, di una partire dal Pd". Questo il dispositivo approvato all'unanimità oggi dalla Direzione nazionale di-Verdi, che si è riunita questo pomeriggio. "Per questo motivo la Direzione nazionale ritiene non percorribile un'con il M5S esprimendo, nel contempo, rammarico per il non raggiungimento di un accordo tecnico più ampio che includesse anche il M5S. Riteniamo strategica l'con Sinistra Italiana con cui abbiamo dato vita ad un ...

bendellavedova : #Quota100 è stata uno spreco di soldi, una follia economica e un’ingiustizia verso i giovani. Chi vota @Piu_Europa… - brandobenifei : La destra non ha mai voluto i 220 miliardi di € del #RecoveryPlan. Si sono opposti in ogni modo e in ogni passaggio… - marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - Rom_Lisa : RT @GiovaQuez: L'avv. Grimaldi, protagonista della cure domiciliari, alle elezioni con UCDL: 'Non vogliamo la Nato e questo feudo Usa. Non… - Profilo3Marco : RT @MorningNewsTv: Elezioni 2022: PD, Azion e +Europa correranno insieme. @gaepedulla: 'L'effetto dell'accordo è stato quello di spostare… -