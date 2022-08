Elezioni | Calenda contro Sinistra Italiana e Verdi e lancia un messaggio a Letta e al Pd | “Non c’è spazio per loro in coalizione”

(Di venerdì 5 agosto 2022): il patto Pd, Azione e +Europa sta creando tensioni che mettono a forte rischio l’Alleanza che ha in mente Enrico. La giornata di venerdì 5 agosto ha messo in evidenza una serie di capricci che rafforzano indirettamente il centrodestra.C’è sempre più tensione nel centrodopo il patto siglato tra Pd, Azione +Europa. La giornata di venerdì 5 agosto ha visto una serie di botta e risposta con al centro il possibile dialogo trae Partito Democratico. Nella tarda mattinata c’è stato un appello ...

Sorprende, però, che alla fine proprionelle sue dichiarazioni e nei suoi tweet sia diventato il più estremista di tutti". Lo scrive Luigi Di Maio, capo politico di Impegno Civico. "Con ...Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, esperto di flussi e sondaggi, nella settimana che si sta per concludere il centrodestra ha iniziato a diffondere il programma, è già abbondantemente in ...(Adnkronos) – Nuovo incontro oggi tra il segretario Pd, Enrico Letta, e Carlo Calenda, leader di Azione, dopo le tensioni delle mattinata all’interno del centrosinistra in vista delle elezioni politic ...Di Maio rompe il silenzio. Il Ministro degli Esteri commenta le recenti uscite di Carlo Calenda, che qualche giorno ha concluso un importante accordo con il Par ...