Elezioni, Bonelli a Calenda: 'Non siamo noi il nemico, se si rompe l'alleanza vince la destra' (Di venerdì 5 agosto 2022) Angelo Bonelli, leader di Europa Verde, è uno degli aghi della bilancia per l'alleanza di centrosinistra con il Pd. In un'intervista a Sky, Bonelli ha parlato dei rischi per il paese in caso l'... Leggi su globalist (Di venerdì 5 agosto 2022) Angelo, leader di Europa Verde, è uno degli aghi della bilancia per l'di centrosinistra con il Pd. In un'intervista a Sky,ha parlato dei rischi per il paese in caso l'...

marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - Agenzia_Ansa : 'Agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassif… - TV7Benevento : Elezioni: Bonelli, 'Calenda rifletta, se no lavora per favorire il centrodestra' - - AlessioParodi6 : Angelo Bonelli 'Nel 2012 si candida a sindaco di Taranto ma non raggiunge il ballottaggio, Nel 2013 si candida alle… - globalistIT : -