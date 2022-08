Elezioni: Berlusconi, 'qualche divergenza ma centrodestra unito' (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto certamente qualche divergenza con gli alleati ma non è mai venuta meno l'unità di fondo del centrodestra, siamo l'unica forza liberale, cattolica, europeista e atlantista" e con il programma "prendiamo un solenne impegno con gli elettori". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio Monte Carlo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto certamentecon gli alleati ma non è mai venuta meno l'unità di fondo del, siamo l'unica forza liberale, cattolica, europeista e atlantista" e con il programma "prendiamo un solenne impegno con gli elettori". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvioai microfoni di Radio Monte Carlo.

