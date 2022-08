Elezioni, Berlusconi: Mai patrimoniale ma flat tax al 23% (Di venerdì 5 agosto 2022) “I signori della sinistra hanno sempre in mente una patrimoniale. Noi non accetteremo mai una patrimoniale né delle tasse sulle case o sui risparmi o sulle successioni. Introdurremo una flat tax al 23% per rimettere in moto l’economia e l’occupazione”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi a ‘Radio Montecarlo‘”.”Nuovo miracolo italiano non è uno slogan, questo è il paese che amo e io mi sento la responsabilità di stare ancora in campo”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022) “I signori della sinistra hanno sempre in mente una. Noi non accetteremo mai unané delle tasse sulle case o sui risparmi o sulle successioni. Introdurremo unatax al 23% per rimettere in moto l’economia e l’occupazione”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvioa ‘Radio Montecarlo‘”.”Nuovo miracolo italiano non è uno slogan, questo è il paese che amo e io mi sento la responsabilità di stare ancora in campo”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

