Elezioni, Berlusconi: 'La sinistra vuole la patrimoniale, noi metteremo la flat tax al 23%' (Di venerdì 5 agosto 2022) Silvio Berlusconi continua la sua personale campagna elettorale, promettendo soldi e sgravi fiscali di ogni tipo. In un intervento a Radio Montecarlo, l'ex Cavaliere ha parlato del programma del ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 agosto 2022) Silviocontinua la sua personale campagna elettorale, promettendo soldi e sgravi fiscali di ogni tipo. In un intervento a Radio Montecarlo, l'ex Cavaliere ha parlato del programma del ...

