Elezioni 2022 | terminato il nuovo incontro Letta-Calenda-Della Vedova | ancora in bilico l’alleanza con Verdi e Sinistra

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il segretario del Pd Enricoe quello di Azionesi vedranno diper sciogliere il nodo diItaliana. Il 16 agosto previste le «parlamentarie»del M5s. Renzi frena Berlusconi: «Caro Silvio, no grazie». La leader di FdI: «Blocco navale contro gli sbarchi»

Agenzia_Ansa : 'Non mi ricandido alle prossime elezioni, torno a fare il chirurgo'. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo… - Mov5Stelle : Le autocandidature per le elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha il diritto… - Adnkronos : Elezioni 2022, lo psichiatra: 'distacco emotivo da politica, rischio astensione' - TelemiaLaTv : Elezioni Politiche, Sallusti: “probabile botto giudiziario a fine agosto” - rosalinobove : @mariomancia_ @CarloCalenda @EnricoLetta Veramente bisogna capire se occorre realizzare un programma credibile con… -

Fa discutere la nuova presa di posizione di Carlo Calenda che, dopo l'accordo con il Pd, ribadisce i propri dubbi sull'intesa con Sinistra Italiana a Verdi con Azione che chiede splicitamente ai Dem ...Torres era entrato in carica l'8 febbraio, prendendo il posto di Hector Valer Pinto, che si ... "Oggi ho presentato alla Giuria nazionale dellele mie irrevocabili dimissioni dal partito ...Condividi questo articolo:Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “La Direzione Nazionale ritiene, come già deciso dal Consiglio Federale nazionale del 25 luglio, che l’unica alleanza che possa contrastare efficac ...Lo spot elettorale con cui il Partito Democratico ha iniziato questa campagna elettorale è "Vincono le idee" e, in assenza di un programma completo, attualmente sono 12 le proposte che compaiono nei ...