Elezioni 2022, terminato il nuovo incontro Letta-Calenda: ancora in bilico l’alleanza con Verdi e Sinistra. Meloni a Fox News: “Sarebbe un onore per me guidare l’Italia” (Di venerdì 5 agosto 2022) Il segretario del Pd Enrico Letta e quello di Azione Calenda si vedranno di nuovo per sciogliere il nodo di Verdi e Sinistra Italiana. Il 16 agosto previste le «parlamentarie»del M5s. Renzi frena Berlusconi: «Caro Silvio, no grazie» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 5 agosto 2022) Il segretario del Pd Enricoe quello di Azionesi vedranno diper sciogliere il nodo diItaliana. Il 16 agosto previste le «parlamentarie»del M5s. Renzi frena Berlusconi: «Caro Silvio, no grazie»

Agenzia_Ansa : 'Non mi ricandido alle prossime elezioni, torno a fare il chirurgo'. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo… - Mov5Stelle : Le autocandidature per le elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha il diritto… - Adnkronos : Elezioni 2022, lo psichiatra: 'distacco emotivo da politica, rischio astensione' - Comites_Madrid : A tutti gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero… - marina82854013 : RT @Frances38918511: “Marmellata indistinta”. Matteo Renzi affonda Enrico Letta: il miglior alleato di Giorgia Meloni - Il Tempo https://t.… -