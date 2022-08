Elezioni 2022, programma centrodestra: dal Ponte sullo Stretto all’elezione diretta del Capo dello Stato. Ma la scuola non c’è (Di venerdì 5 agosto 2022) Il programma del centrodestra prende forma in vista delle Elezioni politiche. I punti principali sono: stop al reddito di cittadinanza, via libera agli impianti nucleari di ultima generazione e all’elezione diretta del Presidente della Repubblica, avanti con la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e il rispetto della tradizionale collocazione internazionale dell’Italia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 agosto 2022) Ildelprende forma in vista dellepolitiche. I punti principali sono: stop al reddito di cittadinanza, via libera agli impianti nucleari di ultima generazione edel Presidente della Repubblica, avanti con la costruzione deldi Messina e il rispetto della tradizionale collocazione internazionale dell’Italia. L'articolo .

