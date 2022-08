Elezioni 2022, nuovo incontro Letta-Calenda per superare l’empasse. Meloni a Fox News: “Sarebbe onore per me guidare l’Italia”. E sugli sbarchi: “Si affrontano con il blocco navale” (Di venerdì 5 agosto 2022) Il segretario del Pd Enrico Letta e quello di Azione Calenda si vedranno di nuovo per sciogliere tutti i nodi sull’allenza. Il 16 agosto si voteranno le «parlamentarie»del M5s. Tensioni nell’alleanza dem-Azione per il nodo di Verdi e Sinistra Italiana. Renzi frena Berlusconi: «Caro Silvio, no grazie». Il sindaco Sala: «La credibilità di Draghi unisce. O preferite il ponte sullo Stretto?». L’Istituto Cattaneo: «Centrodestra verso la vittoria, ma molto improbabile con 2/3 dei seggi» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 5 agosto 2022) Il segretario del Pd Enricoe quello di Azionesi vedranno diper sciogliere tutti i nodi sull’allenza. Il 16 agosto si voteranno le «parlamentarie»del M5s. Tensioni nell’alleanza dem-Azione per il nodo di Verdi e Sinistra Italiana. Renzi frena Berlusconi: «Caro Silvio, no grazie». Il sindaco Sala: «La credibilità di Draghi unisce. O preferite il ponte sullo Stretto?». L’Istituto Cattaneo: «Centrodestra verso la vittoria, ma molto improbabile con 2/3 dei seggi»

Agenzia_Ansa : 'Non mi ricandido alle prossime elezioni, torno a fare il chirurgo'. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo… - Mov5Stelle : Le autocandidature per le elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha il diritto… - Adnkronos : Elezioni 2022, lo psichiatra: 'distacco emotivo da politica, rischio astensione' - Curenna : RT @Adnkronos: #Morgan: 'Do consigli a Giorgia #Meloni sul programma elettorale'. - SoqquadroM : RT @MazzuoliRic: Elezioni 2022: chi voterete? Fate RT, per un campione più attendibile. -