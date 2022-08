Eintracht-Bayern Monaco stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Bundesliga 2022/2023 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tutto pronto per Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, sfida valevole per la prima giornata del campionato di Bundesliga 2022/2023. Riparte il campionato tedesco, giunto alla 60^ edizione, e lo fa da Francoforte, dove i padroni di casa (che hanno vinto l’ultima Europa League) ospitano il Bayern Monaco, che ha vinto gli ultimi 9 Meisterschale di fila. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 di stasera, venerdì 5 agosto. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno, visibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Tutto pronto perFrancoforte-, sfida valevole per la prima giornata del campionato di. Riparte il campionato tedesco, giunto alla 60^ edizione, e lo fa da Francoforte, dove i padroni di casa (che hanno vinto l’ultima Europa League) ospitano il, che ha vinto gli ultimi 9 Meisterschale di fila. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 di, venerdì 5 agosto. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno, visibile anche insu Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. SportFace.

