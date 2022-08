Ecco cosa mettere a tavola per migliorare la qualità del riposo notturno

(Di venerdì 5 agosto 2022) La nostra quotidianità è fatta di abitudini, giuste o sbagliate, che condizionano ladella nostra vita e anche del nostro sonno. Spesso trascurato, ilè uno dei pilastri fondamentali sui cui si costruisce il nostro benessere. Un cattivo sonno, infatti, può avere ripercussioni su tantissimi aspetti. Innanzi tutto, sulla gestione delle emozioni e sull’umore, sulle performance cognitive e fisiche, sul nostro sistema immunitario e sull’invecchiamento.e controllare ladel nostro sonno significa quindi potenziare tutti questi aspetti. E per farlo, occorre eliminare le cattive abitudini. Ma come individuare ed eliminare le cattive abitudini? Ne “Il manuale del sonno” di Antonio Gracco, Francesca Milano, Giulia Milioli (Edizioni Lswr) vengono individuati tutti i fattori che possiamo ...

... voli in ritardo o cancellati:fare per tutelarsi I disagi sulle tratte aeree sono dovuti ... fino ai giorni strategici per partire o rientrare:alcune accortezze da osservare prima di ...Chesono gli stafilococchi Lo Stafilococco aureo è un batterio che fa parte della famiglia ... Articoli più letti I contagi da West Nile virus continuano ad aumentare in Italia:come ...