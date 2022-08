EA al lavoro su due nuovi videogiochi Marvel? Rumors su Black Panther e Iron Man (Di venerdì 5 agosto 2022) Nelle ultime ore sono giunte importanti indiscrezioni inerenti la software house americana EA e l’universo Marvel: da quanto emerso sarebbero in lavorazione dei nuovi videogiochi su Black Panther e Iron Man, due fra i supereroi più amati di sempre. EA e i videogiochi Marvel, 5/8/2022 – Computermagazine.itA diffondere le indiscrezioni via Twitter è stato Tom Henderson, un noto giornalista nonché stimato leaker del settore dei videogiochi, secondo cui, come si legge su Hwupgrade, EA Games sarebbe appunto al lavoro su un videogioco singole player basato con protagonista Iron Man. Al momento i dettagli sono pochissimi, praticamente zero, e si sa solamente che il titolo in sviluppo sarebbe un’esperienza ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Nelle ultime ore sono giunte importanti indiscrezioni inerenti la software house americana EA e l’universo: da quanto emerso sarebbero in lavorazione deisuMan, due fra i supereroi più amati di sempre. EA e i, 5/8/2022 – Computermagazine.itA diffondere le indiscrezioni via Twitter è stato Tom Henderson, un noto giornalista nonché stimato leaker del settore dei, secondo cui, come si legge su Hwupgrade, EA Games sarebbe appunto alsu un videogioco singole player basato con protagonistaMan. Al momento i dettagli sono pochissimi, praticamente zero, e si sa solamente che il titolo in sviluppo sarebbe un’esperienza ...

