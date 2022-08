“È un giorno speciale”. Barbara D’Urso felicissima. E ha tutti i motivi per esserlo (Di venerdì 5 agosto 2022) Mentre si stava godendo delle meritatissime vacanze nella sua splendida villa, con tanto di piscina, in Toscana, a Capalbio, uno dei luoghi del suo cuore, Barbara D’Urso è stata richiamata a lavoro in anticipo come tanti altri colleghi del piccolo schermo. Canale 5 chiama, lei corre. Peccato, il mese di agosto è tanto importante per lei. Non soltanto perché è il periodo più caldo dell’anno e corrisponde all’unico momento nel quale può concedersi una buona dose di relax lontana dallo scintillante salotto di Pomeriggio Cinque, che conduce ormai dal 2008. Il mese di agosto conta molto nella vita di Barbara D’Urso anche per un motivo che riguarda la sua sfera privata. Barbara D’Urso, il giorno speciale Lo ha raccontato lei stessa ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 5 agosto 2022) Mentre si stava godendo delle meritatissime vacanze nella sua splendida villa, con tanto di piscina, in Toscana, a Capalbio, uno dei luoghi del suo cuore,è stata richiamata a lavoro in anticipo come tanti altri colleghi del piccolo schermo. Canale 5 chiama, lei corre. Peccato, il mese di agosto è tanto importante per lei. Non soltanto perché è il periodo più caldo dell’anno e corrisponde all’unico momento nel quale può concedersi una buona dose di relax lontana dallo scintillante salotto di Pomeriggio Cinque, che conduce ormai dal 2008. Il mese di agosto conta molto nella vita dianche per un motivo che riguarda la sua sfera privata., ilLo ha raccontato lei stessa ...

