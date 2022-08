Due ragazzi romani volano alle finali di Mister Italia 2022: ecco chi sono (Di venerdì 5 agosto 2022) Manuel e Daniele ce l’hanno fatta, e non stanno più nella pelle per l’imminente finale che li attende. Ci sono, infatti, anche i due ragazzi romani tra i 38 finalisti che sabato a Pescara si contenderanno il titolo di Mister Italia 2022 avendo superato ieri a Giulianova lo scoglio delle semifinali che ha ridotto da 90 a 38 i pretendenti. I due finalisti romani per Mister Italia 2022 Si tratta dell’imprenditore edile 34enne Daniele Salustri e dell’idraulico 23enne di Cerveteri (RM) Federico Gerolin. Entrambi nei giorni scorsi hanno partecipato alle semifinali nazionali del concorso che si sono svolte a Giulianova e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 agosto 2022) Manuel e Daniele ce l’hanno fatta, e non stanno più nella pelle per l’imminente finale che li attende. Ci, infatti, anche i duetra i 38sti che sabato a Pescara si contenderanno il titolo diavendo superato ieri a Giulianova lo scoglio delle semiche ha ridotto da 90 a 38 i pretendenti. I duestiperSi tratta dell’imprenditore edile 34enne Daniele Salustri e dell’idraulico 23enne di Cerveteri (RM) Federico Gerolin. Entrambi nei giorni scorsi hanno partecipatoseminazionali del concorso che sisvolte a Giulianova e ...

