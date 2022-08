Draghi, il decreto Aiuti-bis è «di proporzioni straordinarie» (Di venerdì 5 agosto 2022) Fra le principali misure, la proroga delle bollette e dei provvedimenti per i carburanti, la rivalutazione delle pensioni e un ulteriore taglio del cuneo fiscale Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 agosto 2022) Fra le principali misure, la proroga delle bollette e dei provvedimenti per i carburanti, la rivalutazione delle pensioni e un ulteriore taglio del cuneo fiscale

ivanscalfarotto : Il Pd si riempie la bocca con l’agenda Draghi, mentre Emiliano in Puglia- che sono certo avrà qualcosa da far valer… - LuigiGallo15 : ????Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa c… - Agenzia_Ansa : DIRETTA I Decreto legge aiuti bis, la conferenza stampa del premier Mario Draghi #ANSA - Unione3Stelle : RT @MarcoRizzoPC: Il decreto aiuti bis, definito da Draghi. di 'proporzioni straordinarie' proprio per il suo carattere di 'forte sostegno'… - marielSiviglia : RT @MarcoRizzoPC: Il decreto aiuti bis, definito da Draghi. di 'proporzioni straordinarie' proprio per il suo carattere di 'forte sostegno'… -