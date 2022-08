"Dopo il 9 agosto...": la profezia di Giuliacci che ribalta il meteo, cosa accadrà (Di venerdì 5 agosto 2022) Il meteo cambia ancora volto e lo fa in modo drastico per dare il via a una fase fresca che potrebbe interessare la Penisola Dopo il 9 di agosto. Ed è proprio questa la data da segnare in rosso sul calendario secondo le previsioni de il meteoGiuliacci. L'inversione di tendenza per essere più precisi dovrebbe arrivare tra l'8 e l'11 di agosto. In questa fase dovrebbero arrivare delle correnti oceaniche fresche sul nostro Paese che porteranno ad un abbassamento drastico delle temperature. Ma la vera novità è che queste correnti potrebbero estendersi rapidamente sia al Centro che al Sud. Arriveranno anche le piogge che potrebbero colpire soprattutto il nord Italia tra il 5 e il 15 di agosto. Venerdì sono previsti temporali già su Alpi, Calabria, est della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilcambia ancora volto e lo fa in modo drastico per dare il via a una fase fresca che potrebbe interessare la Penisolail 9 di. Ed è proprio questa la data da segnare in rosso sul calendario secondo le previsioni de il. L'inversione di tendenza per essere più precisi dovrebbe arrivare tra l'8 e l'11 di. In questa fase dovrebbero arrivare delle correnti oceaniche fresche sul nostro Paese che porteranno ad un abbassamento drastico delle temperature. Ma la vera novità è che queste correnti potrebbero estendersi rapidamente sia al Centro che al Sud. Arriveranno anche le piogge che potrebbero colpire soprattutto il nord Italia tra il 5 e il 15 di. Venerdì sono previsti temporali già su Alpi, Calabria, est della ...

DiMarzio : #Calciomercato | Le mosse della @juventusfc dopo l'incontro tra società e #Allegri: da #Kostic a #Paredes e #Morata - LaVeritaWeb : «Effetti non avversi» della fine del governo: il 31 agosto scade il protocollo sulle mascherine. Salvo colpi di cod… - DiMarzio : #VillarPerosa I @juventusfc, l’intervista di #Allegri dopo l’amichevole in famiglia - lisflor34 : RT @BeghinaLa: 5 Agosto - Dedicazione di S. Maria Maggiore Dopo la miracolosa nevicata del 5 agosto 352 sull’Esquilino, secondo le indicaz… - Libero_official : Il #meteo cambia volto dopo il 9 di agosto: in arrivo temporali e un abbassamento consistente delle temperature… -