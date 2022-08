Docente esperto, il 93% dice No alla carriera degli insegnanti: “Aumentare gli stipendi a tutti e rinnovare il contratto scaduto da 4 anni” [ESITO SONDAGGIO] (Di venerdì 5 agosto 2022) Il governo Draghi introduce la figura del Docente esperto. Una svolta non indifferente per il mondo della scuola e non mancano già le proteste su quanto approvato ieri pomeriggio in Consiglio dei Ministri. Ecco i risultati del SONDAGGIO di Orizzonte Scuola. L'articolo Docente esperto, il 93% dice No alla carriera degli insegnanti: “Aumentare gli stipendi a tutti e rinnovare il contratto scaduto da 4 anni” ESITO SONDAGGIO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 agosto 2022) Il governo Draghi introduce la figura del. Una svolta non indifferente per il mondo della scuola e non mancano già le proteste su quanto approvato ieri pomeriggio in Consiglio dei Ministri. Ecco i risultati deldi Orizzonte Scuola. L'articolo, il 93%No: “gliilda 4

