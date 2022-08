Dl Aiuti, ok in CdM: da cuneo fiscale a bollette, le nuove misure (Di venerdì 5 agosto 2022) Il decreto approvato oggi “è di proporzioni straordinarie”. Con queste parole il premier Mario Draghi ha commentato in conferenza stampa l’ok del Consiglio dei Ministri al maxi Decreto Aiuti bis che contiene i nuovi sostegni per famiglie e imprese, in particolare per far fronte all’impatto dell’inflazione prima delle elezioni del 25 settembre. Un provvedimento “depotenziato” rispetto a quello previsto prima della crisi di governo ma che comunque potrà contare su una dotazione da circa 17 miliardi. Dl Aiuti bis, misure per 17 miliardi Draghi ha anche voluto spendere “una parola sul metodo: il provvedimento – ha detto – è stato condiviso con le parti sociali e i partiti della maggioranza e dell’opposizione. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa condivisione e voglio in particolare ringraziare il ministro Franco – ha ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 agosto 2022) Il decreto approvato oggi “è di proporzioni straordinarie”. Con queste parole il premier Mario Draghi ha commentato in conferenza stampa l’ok del Consiglio dei Ministri al maxi Decretobis che contiene i nuovi sostegni per famiglie e imprese, in particolare per far fronte all’impatto dell’inflazione prima delle elezioni del 25 settembre. Un provvedimento “depotenziato” rispetto a quello previsto prima della crisi di governo ma che comunque potrà contare su una dotazione da circa 17 miliardi. Dlbis,per 17 miliardi Draghi ha anche voluto spendere “una parola sul metodo: il provvedimento – ha detto – è stato condiviso con le parti sociali e i partiti della maggioranza e dell’opposizione. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa condivisione e voglio in particolare ringraziare il ministro Franco – ha ...

