Diritti tv, accordo Sky-Dazn: offerta dedicata per app su satellite (Di venerdì 5 agosto 2022) Sky e Dazn annunciano di aver firmato un accordo che prevede l'arrivo dell'app di Dazn su Sky Q dall'8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commerciale Dazn per vedere sul decoder Sky il canale Zona Dazn con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva Dazn e una selezione di eventi. Lo si legge in una nota.Con questo accordo, gli abbonati Sky Q - via satellite o via internet - che sono anche clienti Dazn, potranno accedere all'offerta Dazn con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. Dazn offrirà inoltre ai propri clienti, che sono anche abbonati a Sky, la possibilità di sottoscrivere un'opzione, per ...

