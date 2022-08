“Diabolik – Ginko all’attacco!”: disponibile il trailer del nuovo film dei Manetti (Di venerdì 5 agosto 2022) È finalmente disponibile il trailer del nuovo film dei Manetti bros. Diabolik – Ginko all’attacco!, il secondo capitolo dedicato al ladro più celebre di tutti i tempi. Diabolik – Ginko all’attacco: a interpretare il Re del Terrore stavolta è Giacomo Gianniotti A indossare la maschera del Re del Terrore è Giacomo Gianniotti, al suo fianco Miriam Leone e Valerio Mastandrea nei panni dell’affascinante Eva Kant e dell’instancabile ispettore Ginko e Monica Bellucci in quelli di Altea, l’eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma. Con il soggetto scritto dai Manetti bros. e Mario Gomboli, tratto dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) È finalmenteildeldeibros., il secondo capitolo dedicato al ladro più celebre di tutti i tempi.all’attacco: a interpretare il Re del Terrore stavolta è Giacomo Gianniotti A indossare la maschera del Re del Terrore è Giacomo Gianniotti, al suo fianco Miriam Leone e Valerio Mastandrea nei panni dell’affascinante Eva Kant e dell’instancabile ispettoree Monica Bellucci in quelli di Altea, l’eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma. Con il soggetto scritto daibros. e Mario Gomboli, tratto dalla ...

