Di Marzio: “Il Galatasaray alza l’offerta per Mertens: anche tanti voli per Napoli” (Di venerdì 5 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Mertens-Galatasaray. Il Galatasaray sta facendo di tutto per convincere Dries Mertens. Attraverso il proprio sito ufficiale, l’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio ha dato nuovi aggiornamenti sulla trattativa: “Il Galatasaray è pronto a mettere sul piatto cifre importanti per convincere Dries Mertens a trasferirsi in Turchia. Il club ha offerto all’ex Napoli un contratto da 4 milioni netti a stagione più bonus”. Maggiori dettagli vengono dati dal figlio dello storico Gianni: “Un rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. A questo, si aggiungono anche altri benefit come una casa con autista a disposizione e non solo: nel contratto sarebbero previsti ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 5 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Ilsta facendo di tutto per convincere Dries. Attraverso il proprio sito ufficiale, l’esperto di mercato di Sky Gianluca Diha dato nuovi aggiornamenti sulla trattativa: “Ilè pronto a mettere sul piatto cifre imporper convincere Driesa trasferirsi in Turchia. Il club ha offerto all’exun contratto da 4 milioni netti a stagione più bonus”. Maggiori dettagli vengono dati dal figlio dello storico Gianni: “Un rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. A questo, si aggiungonoaltri benefit come una casa con autista a disposizione e non solo: nel contratto sarebbero previsti ...

