Decreto aiuti: ecco le misure, dalle bollette più leggere al taglio del cuneo fiscale (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Decreto aiuti bis, vale 15 miliardi, più altri due di misure aggiuntive per un totale di 17 miliardi. CARBURANTI Al momento la proroga dello sconto di 30 centesimi sulle accise di benzina e gasolio ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilbis, vale 15 miliardi, più altri due diaggiuntive per un totale di 17 miliardi. CARBURANTI Al momento la proroga dello sconto di 30 centesimi sulle accise di benzina e gasolio ...

elenabonetti : Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra… - LuigiGallo15 : ????Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa c… - Agenzia_Ansa : DIRETTA I Decreto legge aiuti bis, la conferenza stampa del premier Mario Draghi #ANSA - JeanGab63523069 : RT @itsmeback_: Spiegatemi che senso ha il 'decreto aiuti' del governo Draghi. Coi prezzi insostenibili di energia, carburante e al market.… - massimi89529615 : Aiuti bis, Draghi: 'Grazie a noi l'economia ha retto, ma ci sono nuvole all'orizzonte. La mia agenda? È fatta di ri… -