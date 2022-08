Decreto Aiuti bis, interventi per 17 miliardi: misure e cosa cambia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) - Il governo ha approvato "un altro provvedimento di sostegno per le famiglie, di protezione, soprattutto per le famiglie più vulnerabili, e di aiuto alle imprese", una misura "di proporzioni straordinarie". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il via libera al Decreto Aiuti bis. misure che "si aggiungono a quelle di oltre 35 mld che abbiamo fatto in quest'anno per mitigare gli effetti dei rincari. Il totale della misura approvata oggi è di 15 mld, più altri due di misure aggiuntive. Quindi 17 mld che vanno aggiungersi ai 35". "Il modo in cui il governo ha operato è un sostegno pronto e rapido e, se necessario ci sarà, ancora. Se la situazione lo richiederà ci saranno sì altri interventi, dal nostro o dal prossimo governo ma le priorità" dell'esecutivo "successivo non sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) - Il governo ha approvato "un altro provvedimento di sostegno per le famiglie, di protezione, soprattutto per le famiglie più vulnerabili, e di aiuto alle imprese", una misura "di proporzioni straordinarie". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il via libera albis.che "si aggiungono a quelle di oltre 35 mld che abbiamo fatto in quest'anno per mitigare gli effetti dei rincari. Il totale della misura approvata oggi è di 15 mld, più altri due diaggiuntive. Quindi 17 mld che vanno aggiungersi ai 35". "Il modo in cui il governo ha operato è un sostegno pronto e rapido e, se necessario ci sarà, ancora. Se la situazione lo richiederà ci saranno sì altri, dal nostro o dal prossimo governo ma le priorità" dell'esecutivo "successivo non sta ...

