Decreto Aiuti bis | ecco tutti gli incentivi messi a punto

Il Decreto Aiuti bis compre un ampio raggio di settori, dalle pensioni alla siccità, e alla scuola. Il Decreto è stato varato dal governo per tutelare i redditi di famiglie, imprese e lavoratori fortemente colpiti dalla fiammata dei prezzi. ecco quali sono state le misure messe a punto. Per le pensioni il governo ha definito un nuovo taglio del cuneo. Il taglio del cuneo si amplia di 1,2 punti per i redditi fino a 35.000 euro e parte retroattivamente da luglio. La riduzione, compreso il primo intervento in manovra, sale così a due punti. Il costo è di 1,2 miliardi. Con risorse per 1,5 miliardi arriva anche l'anticipo della rivalutazione del 2% delle pensioni a partire dal primo ottobre, tredicesima compresa, e l'anticipo del conguaglio.

