Decreto Aiuti bis, Draghi: "L'Italia cresce più di Francia e Germania" (Di venerdì 5 agosto 2022) Via libera al Decreto Aiuti bis. II Consiglio dei ministri ha varato un provvedimento da 15 miliardi, più altri 2 circa di misure aggiuntive. Il totale assomma a "17 miliardi da aggiungere ai circa 35 miliardi" delle norme già approvate nel corso dell'anno dal Governo, ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa il 4 agosto. Per il presidente del Consiglio si tratta di "una grossa percentuale di Pil, più di 2 punti percentuali". Il nuovo Decreto "è di proporzioni straordinarie", ha aggiunto Draghi spendendo poi "una parola sul metodo". Il provvedimento – ha detto – è stato condiviso con le parti sociali e i partiti della maggioranza e dell'opposizione. "Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa condivisione e voglio in particolare ringraziare il ministro Franco" ha concluso ...

