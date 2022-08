De Ketelaere “Volevo il Milan, spero di vincere come Kakà” (Di venerdì 5 agosto 2022) MilanO (ITALPRESS) – Gli piace attaccare e quindi giocare come trequartista. E lo fa con qualità, anche a parole. Si è presentato così, nella sua prima conferenza stampa da giocatore del Milan, Charles De Ketelaere. “Per me è stato un grande onore essere contattato da Paolo Maldini. Lui è stato importante, come persona e per il progetto che mi ha prospettato. La mia posizione? Io ho buone qualità tecniche. Mi piace assistere gli attaccanti ma posso anche ripiegare. Mi piace stare vicino alle punte e giocare come trequartista offensivo”, ha detto il belga neo rossonero. “Mi piace molto l'aspetto passionale dei tifosi: noi giochiamo per loro. L'intensità del lavoro di Milanello? Sono abituato a lavorare sodo e sono pronto per allenamenti intensi. Ho fatto finora solo due, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022)O (ITALPRESS) – Gli piace attaccare e quindi giocaretrequartista. E lo fa con qualità, anche a parole. Si è presentato così, nella sua prima conferenza stampa da giocatore del, Charles De. “Per me è stato un grande onore essere contattato da Paolo Maldini. Lui è stato importante,persona e per il progetto che mi ha prospettato. La mia posizione? Io ho buone qualità tecniche. Mi piace assistere gli attaccanti ma posso anche ripiegare. Mi piace stare vicino alle punte e giocaretrequartista offensivo”, ha detto il belga neo rossonero. “Mi piace molto l'aspetto passionale dei tifosi: noi giochiamo per loro. L'intensità del lavoro diello? Sono abituato a lavorare sodo e sono pronto per allenamenti intensi. Ho fatto finora solo due, ...

