De Ketelaere si presenta | 'Sono state settimane difficili | ma l'importante era arrivare al Milan Paragoni con Kakà? Spero di vincere quanto lui'

CalcioPillole : #Mialn, ecco le parole alla presentazione di Charles #DeKetelaere. - infoitsport : LIVE – De Ketelaere si presenta: “Ho sempre voluto venire al Milan! Mi sento un trequartista” - GoalItalia : Il paragone con Kaká e la presenza di Ibrahimovic nello spogliatoio: De Ketelaere si presenta ai tifosi del Milan ??? - Angelredblack1 : RT @Gazzetta_it: De Ketelaere si presenta: 'Trattativa lunga, ma io volevo solo il Milan' - zazoomblog : Milan De Ketelaere si presenta: “Ho dovuto cedere qualcosa ma volevo venire qui” - #Milan #Ketelaere #presenta:… -

Il giocatore ha già un messaggio per i suoi nuovi sostenitori: "Mi piace la passione dei tifosi rossoneri ha detto De- . Questa attenzione nei confronti dei talenti del Milan ha avuto un ...38 Il grande acquisto dell'estate rossonera, Charles De(foto Acmilan.com) , sinella consueta conferenza stampa a Milanello . Il trequartista belga ha risposto alle domande dei cronisti presenti: PROGETTO GIOVANI - 'Sì ha avuto un ruolo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il trequartista belga ha parlato in conferenza stampa. Dopo il Club Brugge voleva solo diventare un giocatore rossonero.