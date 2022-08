De Ketelaere: “La mia fidanzata deve finire gli studi, ci organizzeremo” (Di venerdì 5 agosto 2022) Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan, si è presentato in conferenza stampa a Milanello: ecco alcune dichiarazioni del belga Leggi su pianetamilan (Di venerdì 5 agosto 2022) Charles De, nuovo acquisto del Milan, si è presentato in conferenza stampa a Milanello: ecco alcune dichiarazioni del belga

Gianluca270395 : RT @FraNasato: De Ketelaere in conferenza stampa: “Per me è stato un onore aver parlato con Maldini. Nella mia scelta è stato fondamentale… - FraNasato : De Ketelaere in conferenza stampa: “Per me è stato un onore aver parlato con Maldini. Nella mia scelta è stato fond… - RadioSportiva : «È stata una trattativa lunga ma io volevo solo il Milan». Le prime parole di Cherles De Ketelaere. «Sono un trequa… - DottorMux : Madonna mia che domande imbarazzanti per De Ketelaere, giornalisti finti. - pasqlaragione : De Ketelaere: “La mia fidanzata è sempre d'accordo sulle mie scelte. Per adesso dovrà concludere gli studi in Belgi… -