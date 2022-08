Dazn e Sky, ufficiale l’accordo: app e nuovo canale, cosa cambia per vedere la Serie A (Di venerdì 5 agosto 2022) A partire dal lunedì 8 agosto l’app Dazn sbarcherà su Sky Q. È stato ufficializzato l’accordo tra le due aziende televisive che permette agli abbonati Sky e Dazn di fruire di tutta la Serie A e degli altri eventi sportivi trasmessi sulla piattaforma streaming. Con 5 euro in più sarà possibile vedere tutte queste manifestazioni sul canale 214 denominato Zona Dazn che in caso di partite in contemporanea si allargherà al 215, 216 e così via. L’intesa rende disponibile su unico decoder la piattaforma di streaming detentrice dei diritti per tutte e dieci partite della Serie A fino al 2024 e i canali della televisione satellitare. Rimane comunque necessario sottoscrivere entrambi gli abbonamenti per poter disporre del servizio. In tal caso il cliente Sky Q ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) A partire dal lunedì 8 agosto l’appsbarcherà su Sky Q. È stato ufficializzatotra le due aziende televisive che permette agli abbonati Sky edi fruire di tutta laA e degli altri eventi sportivi trasmessi sulla piattaforma streaming. Con 5 euro in più sarà possibiletutte queste manifestazioni sul214 denominato Zonache in caso di partite in contemporanea si allargherà al 215, 216 e così via. L’intesa rende disponibile su unico decoder la piattaforma di streaming detentrice dei diritti per tutte e dieci partite dellaA fino al 2024 e i canali della televisione satellitare. Rimane comunque necessario sottoscrivere entrambi gli abbonamenti per poter disporre del servizio. In tal caso il cliente Sky Q ...

